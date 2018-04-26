Bill Cosby Cinsel Saldırıdan Suçlu Bulundu

ABD'li ünlü oyuncu ve komedyen Bill Cosby, bir kadına 3 kez cinsel saldırıda bulunmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

80 yaşındaki oyuncuya 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Hakim, Cosby'nin, hakkındaki ceza kesinleşinceye kadar cezaevine gönderilmemesine hükmetti.

Bill Cosby 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand'a uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanıyordu.

Savcılar, karar açıklandıktan sonra sarf ettiği kaba sözler nedeniyle, Cosby'nin kefaletle tahliye edilmesine izin verilmemesini istedi. Bu Cosby'nin ikinci kez hakim karşısına çıkışıydı.

Jüri Haziran 2017'de Cosby hakkında karara varamamıştı.

Pennsylvania'da yeniden görülen davada, Cosby'nin Constand'a 2006 yılında anlaşma tazminatı olarak yaklaşık 3.4 milyon dolar ödeme yaptığı da ortaya çıktı.

Andrea Constand isimli davacı kadın, kariyer tavsiyesi almak için ünlü komedyenin evine gittiğini ve "mavi üç tane hap"la uyuşturularak cinsel saldırıya uğradığını iddia ediyor.

Cosby'nin avukatları ise ikili arasında birden fazla kez karşılıklı rıza ile romantik ilişki kurulduğunu savunuyor.

Ünlü komedyenin Constand'a "uyku problem çektiğini söylemesi üzerine" yatıştırıcı ilaç verdiğini öne sürüyorlar.

60'a yakın kadından suçlama Bill Cosby hakkındaki tek suçlama bu değil.

60'a yakın 50 yılı aşan bir süre içinde Cosby'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ediyor. Ancak zamanaşımından ötürü bu suçlamalardan sadece biri mahkemeye taşınabildi.

Cosby hakkında suçlamada bulunan kadınlardan bazıları da duruşma salonundaydı ve kararın açıklanmasıyla gözyaşlarını tutamadı.

Cosby'nin avukatı Tom Mesereau ise "Mücadele henüz bitmedi" diyerek Cosby'nin suçsuz olduğunu savundu.

Dava, Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın 1995 yılındaki mahkeme sürecinden sonra bir ünlünün merkezinde olduğu en önemli dava olarak yorumlanıyor.

Bill Cosby, ABD'de 1984-1982 yılları arasında yayımlanan ve Türkiye'de çok sevilen Cosby Ailesi adlı diziyle şöhrete kavuşmuştu.