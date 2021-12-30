Bilişim Vadisi nerede merak edildi. Masterchef yeni bölümü Bilişim Vadisi'nde çekilecek. Peki, Bilişim Vadisi nerede, hangi şehirde? Masterchef'in çekildiği Bilişim Vadisi nerededir, hangi ilde? Gebze Bilişim Vadisi'ne nasıl gidilir? Bilişim Vadisi hangi ilde ve ilçede bulunuyor? Bilişim Vadisi'ne nasıl gidilir?

BİLİŞİM VADİSİ NEREDE?

Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 16.08.2012 yılında 2.847.968,66m²'lik bir alana kurulmuştur. Bilişim Vadisi, Kocaeli Gebze'de bulunmaktadır.

Bilişim Vadisi haritadaki yeri:

Bilişim Vadisi açık adresi:

Bilişim Vadisi

Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5,

Gebze/ Kocaeli

BİLİŞİM VADİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Eskiden Türkiye'nin Silikon Vadisi olarak bilinen Bilişim Vadisi (Türkçe: Bilişim Vadisi), San Francisco'daki Silikon Vadisi'nin Türkçe versiyonu için Türk mimar Günay Erdem ve Türk peyzaj mimarı Sunay Erdem tarafından önerilen bir projeydi.

Günay Erdem, tasarım geliştirme sürecinde kozmos ve teknoloji kavramlarını geleneksel Türk değerleriyle birlikte kullandı. Kozmos, Güneş Sistemi'nin ve gezegen formlarının sembolik radyal ızgarasını binalara yansıtır. Teknoloji, tasarımın organizasyon şemasına dijital grid olarak yansır. Tüm Silikon Vadisi Şehri'nde geleneksel Türk değeri yıldız ve hilal ortaya çıkıyor.

Paydaşları; TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası ve TOSB'dur.

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