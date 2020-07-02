Bilinçsiz vatandaşların tahrip ettiği caretta caretta üreme alanı hendek kazılarak kapatıldı
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Bilinçsiz vatandaşların tahrip ettiği caretta caretta üreme alanı hendek kazılarak kapatıldı

Bilinçsiz vatandaşların tahrip ettiği caretta caretta üreme alanı hendek kazılarak kapatıldı Caretta carettalar için iş makineleri sahile indi Caretta Carettaların yuvaları bozulmasın diye sahile hendekler kazılıp şerit çekildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde Boğaz sahilinde 16 noktada işaret...

02.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:54

Bilinçsiz vatandaşların tahrip ettiği caretta caretta üreme alanı hendek kazılarak kapatıldı

Caretta carettalar için iş makineleri sahile indi

Caretta Carettaların yuvaları bozulmasın diye sahile hendekler kazılıp şerit çekildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Boğaz sahilinde 16 noktada işaret ve tabelalarla koruma altına alınan caretta caretta üreme alanlarının bilinçsiz vatandaşlarca tahrip edilmesi üzerine kazılan hendekler ve bariyerlerle, sahili motorlu araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Manavgat Belediyesi, nesli tükenmek üzere olan caretta caretta kaplumbağalarının Sorgun Boğaz sahilindeki 16 noktadaki üreme alanlarını, yerleştirdikleri uyarı tabelaları, şeritler ve işaretlemelerle koruma altına almıştı. Ancak carettaların yumurta bıraktığı sahile, jeep ve ATV gibi arazi araçlarıyla giren bilinçsiz vatandaşlar, uyarı tabelalarıyla işaretlenen yuvalara zarar verdi. Aynı zamanda caretteların bıraktığı pek çok yumurtalar kırıldı. bunun üzerine caretta kaplumbağaların üreme alanlarındaki önlemler, daha fazla tabela, bariyer ve işaret şeritleriyle artırıldı. Ayrıca boğaz sahili giriş ve çıkışlarına hendek kazılarak motorlu araç trafiğine kapatıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Manavgat Belediyesi olarak Boğaz Mevki'nde Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanları olan 16 noktada güvenlik tedbirlerimizi büyük bir titizlik içerisinde almamıza rağmen, bazı vatandaşlarımızın bilinçli ya da bilinçsiz olarak araçlarıyla girerek yuvalara zarar verdiklerini üzülerek görmekteyiz. Vatandaşlarımızdan belediyemizin şeritler ve tabelalarla işaretlediği caretta üreme alanlarındaki uyarılara dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

Caretta carettalar konusunda doğaseverlere öncülük eden, ilk yuvaları düzenleyen Seher Ulaş, caretta carettalar yumurtadan çıkıp denize ulaşana dek mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl 10 dolayında caretta caretta üreme alanına sahip olan Manavgat Irmağının denizle buluştuğu Boğaz mevki'i bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında insanların yoğun olarak gelmemesi nedeniyle çok sayıda yumurtaya ev sahipliği yapıyor. Yumurta bırakılan 70 dolayında noktada caretta caretta üreme alanı bulunuyor.

İlk yumurtayı 10 Haziran tarihinde tesadüfen bulduğunu ve kendi imkanlarıyla etrafını çevirdiğini belirten doğasever Seher Ulaş "Hergün gelip sahili kontrol etmeye başladım. Kısa sürede çok sayıda yumurtaya rastlayarak çevresinde önlem almaya çalıştım. 10 gün sonra da sosyal medya üzerinde sesimi duyurmaya başladım. Çağrıma ilk cevap Manavgat Belediye Başkanı sayın Şükrü Sözen'den geldi. Sayın başkan bize her zaman destek verdi. Birçok yuvanın etrafının çevrilerek önlem alınmasını sağladı. Ayrıca Turizmci Hüseyin Aydoğan'dan da sürekli desteğini gördük" dedi.

Bazı duyarsız insanların ATV ve 4x4 arazi araçlarıyla hatta traktörlerle yuvaların bulunduğu yerlerden geçerek yuvaları bozduğunu belirten Ulaş "Bu kişilerle sürekli mücadele içerisinde olduk. Ne yazık ki yuvaların bulunduğu yerden araçlarla geçmekten vazgeçmediler. Belediye Başkanı Sözen, bu duruma çare olarak araçların geçtiği yeri boydan boya kazarak set oluşturdu ve araç geçişini önlemiş oldu" dedi.

Bu süreçte bir çok ilginç olayla karşılaştıklarını belirten Seher Ulaş, bunlar içerisinde bir tanesini hayatı boyunca unutamayacağını belirterek "Kısa bir süre önce beni sosyal medyadan takip ettiğini belirten 10 yaşlarında bir çocuk yanıma gelerek "Sen kaplumbağa kız değil misin. Ben buraya bir yuva kazdım. Sen kaplumbağalara söyle buraya yumurta bıraksın' dedi. Bu olay beni alabildiğine duygulandırdı. Biz Manavgat'ta bir grup doğasever olarak Caretta yuvalarını korumanın yanında yuvaların bulunduğu bölgede çevre temizliği yaparak kumsala çıkacak Carettalar ile yumurtadan çıkacak Caretta yavrularının denize engelsiz bir şekilde ulaşmalarını hedefliyoruz. Manavgat'ta yaşayan tüm insanları bu doğa olayını yakından takip etmek üzere boğaz mevki'ine davet ediyoruz" dedi.

Bilinçsiz vatandaşların tahrip ettiği caretta caretta üreme alanı hendek kazılarak kapatıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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