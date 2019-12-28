Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı
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Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı

Kayseri'de 2 gün boyunca sürecek olan Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı.

28.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:37
Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı

'de 2 gün boyunca sürecek olan Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı.


Öğretmen Evi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Gazeteci Yazar , dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri anlatarak, teknolojinin öneminden bahsetti. 2 gün boyunca sürecek olan çalıştayda, Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar masaya yatırılacak.


Çalıştaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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