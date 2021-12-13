BİLİM MERKEZİ'NDE BİR MEZUNİYET HEYECANI DAHA YAŞANDI

Antakya Belediyesi Bilim Merkezi'nde etaplar halinde uygulanan eğitim programlarında iki aylık kurs sürecinin sonuna gelerek, katılan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.

Antakya Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı; " Geleceğimizin teminatı gençlerimize hizmet veren Bilim Merkezimizde etaplar halinde eğitim programları uygulamaya devam ediyoruz. Yaz şenlikleri sonrasında başlattığımız iki aylık kursumuz geçtiğimiz hafta sona erdi. Akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, astronomi ve uzay bilimleri alanlarında kurs alan öğrencilerimiz ile yeniden mezuniyet heyecanı yaşadık. Kurslarımıza katılım belgelerini ve Antakya Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz'ın talimatları ile hazırlanan hediyelerini takdim ettiğimiz öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Antakya Bilim Merkezi olarak yeni dönem kayıtlarımızı almaya başladık. Çocuklarımızın ufkunu açan, sosyalleşmelerine destek olurken, matematiksel zeka gelişimine katkı sağlayan bu önemli eğitim kontenjanlarla sınırlıdır. İlgilenen, merak duyan tüm hemşehrilerimizi kurslarımız hakkında bilgi almak, bilim merkezi eğitimlerimizi yerinde keşfetmek için bekliyoruz. "

Katılım belgelerini alan öğrenciler ve aileleri bu değerli eğitimden dolayı Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teşekkürlerini ilettiler.

Yayın Tarihi :

13 Aralık, 2021

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