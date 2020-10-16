Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli
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Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli

16.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:44

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kış aylarının gelmesiyle birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin arttığına dikkat çekti ve uyarılarda bulundu. Evlerdeki etkinliklerin zorunlu olmadıkça yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, "Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli" dedi.

Yaklaşık olarak 1 yıl önce Çin'de görülen ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor. Ülkeler, salgında ikinci pik korkusu yaşarken, kış aylarının da gelmesiyle birlikte kapalı alanlarda geçirilen süreler de uzamaya başladı.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kapalı alanlarla ilgili olarak uyarılarda bulundu. Kayıpmaz, "Sonbahar, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte insanlar kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayacak. Kötü havalandırma ve kalabalık da kapalı alanlarda virüsün yayılmasına elverişli bir ortam haline gelebilir" dedi.

"EVDEKİ KİŞİ SAYISI MİSAFİRLERLE BİRLİKTE 10'U GEÇMEMELİ"

Evlerde düzenlenen etkinliklere yönelik uyarılarda da bulunan Kayıpmaz, "Önümüzdeki süreçte zorunluluklar dışında evlerin içerisinde doğum günü kutlaması, kız isteme merasimi, söz, nişan, başsağlığı, mevlit, aile yemeği gibi toplu etkinliklerden de kaçınmakta büyük yarar var. Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA'NIN EMET İLÇESİNDE MİSAFİRLİK YASAKLANDI

Kütahya'nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu; ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 15 günlüğüne yasaklandığını açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli

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Haber Yorumları (1)
CNV: 2020 den önceki bilimadamları aşı peşinde olur du. 2020 nin bilim adamları ise aşı kaç kişiye bulaştı nasıl bulaşıyor maske takmalımıyız gibi saçma sapan şeylerle ugraşıyor kardeşim bilim adamı olarak ya bu hastalığı biliyorsunuz aşısını biliyorsunuz sizde bu oyunun bir parçasısınız yada afedersiniz ama siz doktor değil prof değil sadece sağlık memurusunuz eski çağlardaki doktorlar sizden daha iyi be . aile hekimi tahlil yapıyor sende mg eksikliğimi var ilaç yazayımmı diye bana ssoruyor :))
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