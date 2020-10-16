Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kış aylarının gelmesiyle birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin arttığına dikkat çekti ve uyarılarda bulundu. Evlerdeki etkinliklerin zorunlu olmadıkça yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, "Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli" dedi.

Yaklaşık olarak 1 yıl önce Çin'de görülen ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor. Ülkeler, salgında ikinci pik korkusu yaşarken, kış aylarının da gelmesiyle birlikte kapalı alanlarda geçirilen süreler de uzamaya başladı.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kapalı alanlarla ilgili olarak uyarılarda bulundu. Kayıpmaz, "Sonbahar, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte insanlar kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayacak. Kötü havalandırma ve kalabalık da kapalı alanlarda virüsün yayılmasına elverişli bir ortam haline gelebilir" dedi.

"EVDEKİ KİŞİ SAYISI MİSAFİRLERLE BİRLİKTE 10'U GEÇMEMELİ"

Evlerde düzenlenen etkinliklere yönelik uyarılarda da bulunan Kayıpmaz, "Önümüzdeki süreçte zorunluluklar dışında evlerin içerisinde doğum günü kutlaması, kız isteme merasimi, söz, nişan, başsağlığı, mevlit, aile yemeği gibi toplu etkinliklerden de kaçınmakta büyük yarar var. Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA'NIN EMET İLÇESİNDE MİSAFİRLİK YASAKLANDI

Kütahya'nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu; ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 15 günlüğüne yasaklandığını açıkladı.