Bilim Kurulu Üyesinden İkinci Dalga Uyarısı
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Bilim Kurulu Üyesinden İkinci Dalga Uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde, Türkiye 1 Haziran itibariyle normalleşmeye dönmeyi bekliyor.

Bilim Kurulu Üyesinden İkinci Dalga Uyarısı
31.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:50

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde, Türkiye 1 Haziran itibariyle normalleşmeye dönmeyi bekliyor. Vaka sayılarının azaldığı şu günlerde, Bilim Kurulu Üyesi tarafından kış aylarında ikinci dalga olabileceğine dair uyarılar geliyor.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak kış aylarında ikinci bir dalganın beklendiği yönünde uyarıda bulundu. Koronavirüsünün yayılmaya başladığı ilk zamanlarda İngiltere'nin kitle bağışıklığına gittiğini hatırlatan Azap, Türkiye için ikinci dalgada kitle bağışıklığına gitmenin kumar oynamak olacağını belirtti.

Azap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınında ikinci dalganın beklenmediği yönünde yaptığı açıklamaya yönelik olarak, Sağlık Bakanlığı'nın bu açıklamayı yaz aylarını baz alarak gerçekleştirdiğini, tüm dünyada koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Güney Kore, İran gibi ülkelerin ikinci dalgayı yaşadıklarını hatırlatan Bilim Kurulu üyesi Azap, tıpkı SARS virüsünde olduğu gibi koronavirüsünün de değişikliğe uğrama ve insana bulaşma özelliğini yitirme ihtimalinin de olduğunu, bununla birlikte tam tersi bir durumun da ihtimal dahilinde olduğunu yani virüsün değişim geçirerek çok daha hızlı bir şekilde insanlara bulaşmasının da mümkün olabildiğini sözlerine ekledi.

Kış Aylarında Vaka Sayısı Artış Gösterebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, virüsün tüm dünyada çok yakından takip edildiğini, genetik analizlerinin iyi yapıldığını belirtirken, en yüksek ihtimalin virüsün şu anki gücünü koruması olduğunu ifade etti. Azap, bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda tıpkı grip ya da nezleye benzer solunum virüslerinde olduğu gibi koronavirüsünün de kış aylarında artış göstereceğinin altını çizdi.

Kış aylarında insanların kalabalık, kapalı ve iyi havalanmayan ortamlarda bulunduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi, bu ortamların virüslerin yayılması için çok uygun ortamlar olduğunu söyledi. Havalandırmanın virüsün yayılımını önlemek için çok önemli olduğunun altını çizen Azap, bütün dünyanın havaların soğumasıyla birlikte ikinci bir dalgayı beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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