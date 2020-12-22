Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır
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Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır

22.12.2020 07:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:06

Koronanın İngiltere'de mutasyona uğraması "Hastalık daha ağır mı geçecek, aşılar etkisiz mi kalacak?" gibi endişeleri de beraberinde getirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, bir iyi bir de kötü haber verdi. Öztürk, mutasyonun durdurulamayacağını belirtirken aşının etkisiz olacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu paniğe neden oldu. Değişime uğrayan yeni virüsün ilk olarak eylül ayında tespit edildiğini açıklayan uzmanlar, kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakınının yeni tür virüsle bağlantılı olduğunu açıkladı. Aralık ayının ortalarında bu oranın vakaların üçte ikisine yükseldiğine işaret eden uzmanlar, yeni türün çok hızlı yayıldığına işaret ediyor.

"MUTASYON DURDURULAMAZ"

Koronavirüsün şu ana kadar 4 binden fazla mutasyon geçirdiğini aktaran Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "RNA'lı virüslerin hepsinde sürekli mutasyon olur. Çoğaldıkça, insanları hastalandırdıkça bu mutasyonlar artacak. Bu doğal bir süreç, durduramazsınız" dedi. İngiltere'deki mutasyonun diğer mutasyonlara göre farkına işaret eden Öztürk, şunları anlattı:

"TEDİRGİN OLMAYIN"

"Diğer mutasyonlarda bulaştırıcılığı ve yayılmayı artırdığı yönünde bilgi edinilemedi. Şimdi burada böyle bir öngörü var. Mutasyonların olumlu, olumsuz etkileri olabilir veya hiç etkisi olmaz. İngiltere'deki ön çalışmalarda olumsuz etki olabileceği öngörüldüğü için bu yönde tedbir alındı. Mutasyonla birlikte virüsün yayılmasıyla ilgili artıştan bahsediliyor. Tüm dünyada virüs bitene kadar korunma tedbirlerine riayet etmek zorundayız. Rehavet asla olmayacak."

Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk

"YAKINDAN İZLENMELİ"

Yeni Şafak'ın haberine göre, mutasyonun geliştirilen aşıyı etkilemediğini söyleyen Öztürk, "Çünkü aşı çok geniş bölgeye yönelik cevap. O açıdan aşıyı etkilemiyor. Vatandaşların hiç tedirgin olmalarına gerek yok. Çok daha kolay bulaştığına göre o zaman biz korunma tedbirlerini bir kat daha artıracağız" dedi. Türkiye'de şu anda bununla ilgili bir veri bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır
Haber Yorumları (3)
EKREM: hahahah. . yani diyoki yeterki aşı olun tüm virüsler ortdan kalkar demek istiyor
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VİRUS VS YİNE VİRUS: -Ya yeni virüs ile ilgili bir veri yok diyorsunuz da, sanki covid19 ile ilgili veri var. grip ile covidi ayıramıyoruz daha
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VİRÜS KARŞITI: ARTIK ÖLEN ÖLÜR KALANLARLA DEVAM EDİCEZ
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