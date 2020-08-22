Bilim Kurulu Üyesi Tufan: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu Üyesi Tufan: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer

Bilim Kurulu Üyesi Tufan: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğerSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek herkesi riske atmaktır, cinayete teşebbüsle eşdeğerdir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Tufan: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer
22.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:55

Bilim Kurulu Üyesi Tufan: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek herkesi riske atmaktır, cinayete teşebbüsle eşdeğerdir" dedi.

Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, sosyal paylaşım sitesi Twittter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kişi akranından azıyor. Maskelileri de maskesizler yoldan çıkarıyor. Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek herkesi riske atmaktır, cinayete teşebbüsle eşdeğerdir. Covid kimde nasıl seyredecek bilemezsiniz.Yapmayın Allah aşkına uygulamak çok zor değil, maske-mesafe-temizlik o kadar" ifadesini kullandı.

'DOKTORUNUZ ÖNERMEDEN TEST İÇİN ISRAR ETMEYİN'

Tufan, semptomları ve riskli teması olmayanların hastaneleri meşgul etmemesini isteyerek, "SARS CoV 2'de rutin tarama önerilmiyor. Nitekim semtomu olmayan ve riskli teması olmayan bir kişide PCR 'pozitif' sonuçta o sırada SARS CoV 2 enfeksiyonu olma ihtimali Yale'den yapılan bir çalışmaya göre yüzde 45. Halbuki semptomları ve riskli teması olan bir kişide PCR negatif bile olsa o sırada enfeksiyon olma ihtimali yüzde 65. Yani test her şey demek değil, kişiye göre değerlendirilir. Doktorunuz önermeden test için ısrar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Dünya
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Küle dönen evine değil, ölen bıldırcınlarına üzüldü
Küle dönen evine değil, ölen bıldırcınlarına üzüldü
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Halit Ergenç Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Erol Bulut Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Bakan Fatih Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Tufan: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 14:21:56. #1.14#
title