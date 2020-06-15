Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, son günlerde artan vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tedbirlere uyulmaması halinde kısıtlamaların tekrardan gündeme gelebileceğini söyleyen Özlü, Belli illerde, salgında artış olan illerde bir kısıtlama olabilir" dedi.

1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları artmaya başladı. 12 Haziran'da 1195, 13 Haziran'da 1459 ve 14 Haziran'da 1562 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Tevfik Özlü, son günlerde artan vakaları değerlendirdi.

"BİR ALARM ÇALIYOR ŞU ANDA"

Vatandaşlarda salgının sona erdiği gibi bir algının oluştuğunu dile getiren Tevfik Özlü, "Şimdi o algının sonuçlarını görüyoruz. Bir alarm çalıyor şu anda. Aman dikkatli olun, böyle gidemezsiniz" dedi.

"KISITLAMALAR TEKRAR GÜNDEME GELECEKTİR"

"Peki, vaka artışı böyle giderse ne olur?" sorusuna da yanıt veren Özlü, "Eğer bu tedbirlere uyumsuzluk devam ederse, tedbirsizlik devam ederse kısıtlamalar, tedbirler tekrar gündeme gelecektir. Belli illerde, salgında artış olan illerde bir kısıtlama olabilir" ifadelerini kullandı.