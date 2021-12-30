Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: "Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz"

ANKARA - Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte TURKOVAC aşısı olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Aşı yerinde hafif bir ağrı, dün gece geçen hafif kas ağrıları oldu. Ama daha sonrasında sabah itibariyle hiç bir şey olmadığını ifade edebilirim" dedi.

TURKOVAC için yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve Turkovac Faz-3A Rapel Doz Çalışması İdari Koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, "Dün akşam ilk TURKOVAC aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptık. Onu müteakip olarak da aşı randevuları tüm şehir hastanelerinde açıldı. Dün itibariyle tüm şehir hastanelerimize aşıların transferi yapıldı. Bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde sabah itibariyle 50'nin üzerinde TURKOVAC aşısı yaptık. E-Nabız üzerinde yapılan başvurularda binin üzerinde kabul edilen randevu var. Gün içerisinde tüm şehir hastanelerimizde aşı uygulanmasına başlanacak. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep de katlanarak artıyor" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC aşısının tüm etkinlik ve güvenilirlik testlerini başarıyla geçtiğini kaydeden Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "DSÖ kriterlerine göre aşılara Acil Kullanım Onayı verebilmeniz için yeterli güvenlik ve etkinlik verisinin olması lazım. Şuan da devam eden çalışmalar ile ilgili etkinlik ve güvenilirliğe dair tüm evraklar zaten Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumuna sunuldu. TİTCK'da da bilim insanlarından oluşan bağımsız veri izleme komitesi bulunuyor. Burada da veriler değerlendirilir. Özellikle aşılarda güvenilirlik çok önemlidir aşılarda istenmeyen ciddi bir yan etki ile karşılaşılıp karşılaşılmadığı bağımsız bilim insanlarınca incelenir. Bağımsız bilim insanları gerekli kriterleri karşıladığı takdirde Acil Kullanım Onayı veriliyor. Burada da süreç bu şekilde işletilmiştir" şeklinde konuştu.

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte TURKOVAC aşısı olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz. Bizler de dün akşam aşımızı olduk. Size aşı ile ilgili bireysel olarak bizde ne yaşandığını bahsedebilirim. Aşı yerinde hafif bir ağrı, dün gece geçen hafif kas ağrıları oldu. Ama daha sonrasında sabah itibariyle hiç bir şey olmadığını ifade edebilirim. Tabi bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Bugün o ilgiyi görüyoruz bu çok değerli. TURKOVAC ile ülkemiz adına çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" diye konuştu.