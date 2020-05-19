Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal hayatın 5 kuralını sosyal medya hesabından paylaştı. Özlü, "Zorunlu değilse evden çıkma. Dışarıya çıktığında kapalı ortamlardan uzak dur. Diğer insanlarla sosyal mesafeni koru. Toplumda maskeni usulüne uygun şekilde tak. El hijyenine dikkat et" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
19.05.2020 00:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:43

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kontrollü sosyal hayat ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"KÜRESEL TEHDİDE KARŞI MÜCADELEMİZİ ZAFERLE SONLANDIRMALIYIZ"

"19 Mayıs 1919, ulusun makus talihinin değişmesi için ilk adımın atıldığı tarihtir" diyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İçinde bulunduğumuz bu zor günleri aşmak için kenetlenerek, aynı ruhla küresel tehdide karşı ulusal mücadelemizi zaferle sonlandırmalıyız. O gün yaptık, yine yapacağız. Az kaldı, gayret!" ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Bugüne kadar salgının kontrol altında tutulduğunu belirten Tevfik Özlü, "Dişimizi sıkıp, tedbiri elden bırakmayalım ve tümüyle bu atağı sonlandıralım. Kontrollü sosyal yaşamı başarabilirsek, salgını tekrar başlatmadan her şey normale dönmeye başlayacak" dedi.

KONTROLLÜ SOSYAL YAŞAMIN 5 KURALI

Kontrollü sosyal hayatın 5 kuralını vatandaşlarla paylaşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu değilse evden çıkma. Dışarıya çıktığında kapalı, havasız, kalabalık ortamlardan uzak dur; tenhada, açık havada kal. Her koşulda diğer insanlarla sosyal mesafeni koru. Toplumda maskeni usulüne uygun şekilde tak. El hijyenine dikkat et.

Bu 5 kurala dikkat ederek işimize, gücümüze dönebilir; hayatımızı normale getirebilir ve bunu yaparken de ikinci bir atağa neden olmayız. Hayatımızı virüsten geri almanın şu anda tek yolu bu"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı

Güncel Manşet

Haberler

Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Haber
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır Haber
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Süreyya Önder Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Michael Jackson Tuba Büyüküstün
Spor Neymar Falcao Ali Koç Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Wuhan Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 00:43:21. #1.14#
title