Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: İnaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişme yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: İnaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişme yok

05.02.2021 07:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 07:49
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: İnaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişme yok

Bilim Kurulu Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle maske, mesafe ve hijyen kurallarının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Özlü, Türkiye'de inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin de yaşanmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle maske, mesafe ve hijyen kurallarının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Prof. Özlü, "Havada asılı kalan damlacık çekirdeklerin solunmasıyla bulaşabileceği yönünde bu virüsle ilgili endişelerimiz vardı. Henüz bulaşma yolu konusunda yeni varyantlar içinde kesin kanıtlar yok ancak hızlı bulaşması, yayılması nedeniyle böyle bir olasılığın arttığı kanaati var. Dikkate alınması gerekir, ciddi sıçramalar oldu virüsün varyantının olduğu ülkelerde. Hava yoluyla bulaşıyor gibi tedbir almakta fayda var" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: İnaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişme yok
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü

AŞI OLANLAR BAĞIŞIKLIK KAZANDI

Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye'deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını söyleyen Özlü, "Bilinen mRNA aşılarının etkisiz kalacağı ve yeniden aşılanmanın yapılıp yapılmayacağı konusunda bir kaygı var. Ama inaktif aşılarla ilgili daha rahatız. Bu aşı halen çalışıyor, şu an bu aşıyı yaptıran kişiler varyantlara karşı da bağışıklık kazanmış olacaklardır" diye konuştu.

"AŞILANAN DA HASTALIĞI GEÇİREN DE DİKKATLİ OLMALI"

Prof. Özlü, "Hastalığı geçirenler de aşılanan kişiler de, pandemi bütünüyle kontrol altına alınıncaya kadar tedbirli ve dikkat etmesinde yarar var" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Halsey Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Milli Silah İntihar Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: İnaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişme yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 07:49:18. #1.15#
title