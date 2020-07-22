Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kurban Bayramı uyarısı
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kurban Bayramı uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda Covid-19 önlemlerine titizlikle uyulması çağrısında bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kurban Bayramı uyarısı
22.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:00

SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda Covid-19 önlemlerine titizlikle uyulması çağrısında bulundu. Prof. Dr. Metintaş, "Kurban Bayramı'nı, Covid-19 pandemisine karşı oluşturulan yeni normaller çerçevesinde geçirmemiz, insanlığa karşı önemli bir dini görev ve sorumluluktur" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, koronavirüs tedbirlerine uymada yetersizlikler nedeniyle henüz istenilen hedefe ulaşılamadığını söyledi. Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Metintaş, "Test pozitifliği genel toplum için yüzde 2 civarında olup, hastalık çoğalma hızı 1.03 olarak devam etmektedir. Yani bir hasta birden fazla kişiye bulaştırıcı olma durumundadır. Hastalık çoğalma hızının 1'in altına düşmemesi enfeksiyonun toplum içinde halen yayılmaya devam etmesi anlamına gelmektedir. Nisan ayı içinde alınan sokağa çıkma yasakları gibi sıkı tedbirlere rağmen, Haziran ayında geçilen normalleşme sürecinde tedbirlere uymadaki yetersizlikler nedeniyle hastalık kontrolünde istenilen hedefe henüz ulaşılamamış olup, özenle katedilecek bir miktar yol daha vardır" dedi.

'AĞIR VEBAL YÜKLEYEBİLİR'

Kurban Bayramı sırasında tedbirlere uyulmamasının ağır veballer yükleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Selma Metintaş, sonbahar ve kış aylarında tekrar pandeminin ağır sonuçları olabileceğini ifade ederek, "Eğer hastalığa karşı vurdumduymazlık yaparsak, insanlara karşı oluşturabileceğimiz bulaştırma riski, bulaştırma hali ya da alabileceğimiz bulaşma riski bizlere ağır bir vebal yükleyebilir. Bir dini bayramda, üstelik dini gereklilikleri yerine getirirken aynı toprakları ve aynı kaderi paylaştığı insanlara tam da bayram günü zarar vermeyi kim ister? O halde Kurban Bayramı'nı, Covid-19 pandemisine karşı oluşturulan 'yeni normaller' çerçevesinde geçirmemiz, insanlığa karşı önemli bir dini görev ve sorumluluktur. Bayram sırasında ve hazırlığında, toplum içinde kurban kesiminde, camide, alışverişte Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi'ndeki kurallara uyulmalıdır. Pandemiyi durdurmak, bugüne kadar başarılı olan çabaları boşa çıkarmamak, sonbahar ve kış aylarında tekrar pandeminin ağır sonuçlarına katlanmamak, 65 yaş üzeri yaşlı ve kronik hastalığı olan yakınlarımızla daha uzun süreler birlikte olabilmek, ama hepimizi korumak adına, aman dikkat! Her şey daha güzel günler için, biraz daha sabır Türkiyem" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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