Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan bayram namazı uyarısı
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan bayram namazı uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan bayram namazı uyarısı
27.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:51

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, bayram namazında alınması gereken önlemlere dikkat çekerek, "Namaz için abdest evde alınmalıdır, namaza herkes kendi seccadesi ile gitmelidir, maske mutlaka takılı olmalıdır, eldiven kullanımına gerek yoktur" dedi.

Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda ve özellikle bayram namazında alınması gereken koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Namaza herkesin kendi seccadesi ile gitmesi ve maske takması gerektiğini ifade eden Metintaş, namazda eldiven kullanımına gerek olmadığını belirtti. Prof.Dr. Metintaş, "Namaza duran kişiler arasında yanlamasına 1 metre, arka arkaya secde boyu dışında en az 1 metre mesafe olmalıdır, maske ve sosyal mesafe kuralına uyum sağlanmış ortamda din görevlisi tarafından namaz süresi olabildiği kadar kısa tutulmalıdır. Namaz sonrası bayramlaşma merasimi sosyal mesafeye uyularak, sözlü olarak yapılmalıdır. Namaz bitiminde çıkış noktalarında yığılmayı önlemek için en arka sıradan başlanarak tek tek çıkılmalıdır. Namaz sonrası eve gidildiğinde seccade açık havada en az 12 saat tutulmalı, eller ve yüz sabunla en az 20 saniye yıkanmalı, burun ve ağız içi de sabunlu su ile yıkanmalıdır. Yaşı 65 ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar bayram namazına gitmemelidir" dedi.

MEZARLIK ZİYARETLERİ KISA TUTULMALIBayramda mezarlık ziyaretlerinin yoğunluk oluşmaması için arife ve bayram günleri haricinde de yapılabileceğini ifade eden Metintaş şunları söyledi: "Ziyaretler mümkün olduğu kadar az kişi ile yapılmalı ve kısa tutulmalıdır. Kişiler mutlaka maske takmalı, eldiven kullanmamalı, yanlarında alkol bazlı el antiseptikleri taşımalıdır. Mezarlık ziyareti sırasında eller aralıklı ama sık el antiseptiği ile temizlenmeli, hemen ziyaret sonrasında da eller yine el antiseptiği ile ovalanarak temizlenmelidir. Herkes kendisine uygun olan alternatif bayramlaşma merasimleri bulabilir, örneğin telefon ya da internet iletişim araçlarıyla bayramlaşma yapılabilir. Bayram ziyareti yüz yüze olmalı diyenler için görüşmeler, iklimin de müsait olduğu düşünüldüğünde açık ortamlarda, kısa süreli, maskeli, ikram olmayan, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılabilir. Ziyaretçilere ihtiyaç halinde su dışında ikramda bulunulmamalıdır. Ancak maskesiz gelenlere maske ikramında bulunulabilir, bu bayramın favori ikramı yüzde 70'lik alkol içeren kolonyalardır. Elbette yaşlılarımızı çok özledik ama biraz daha sabır, el öpme, tokalaşma, sarılma gibi ritüelleri bu bayramda bırakmamız gerekecek."

Kaynak: DHA

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