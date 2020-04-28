Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'deki koronavirüs salgınının seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin salgında pik noktası dönemini geçtiğiniz belirten Mehmet Ceyhan, salgının kontrol noktası döneminde çok daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
28.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:19

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki grafik çizgisinin artık yatay biçimde seyrettiğini belirten Mehmet Ceyhan, "Bunun tamamı dünyada hastalığın azalmasından kaynaklanmıyor. Bunun da rolü var ama belli bir artışı görebilmeniz için bir de test kapasitesi var. Her ülkenin yeteri kadar test kapasitesi olmadığı için bu durumda etki ediyor. Ama şu anda gelinen noktada vaka sayılarının dünya genelinde 50 bin civarında yatay seyrettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BİZİM İÇİN SALGININ KONTROL NOKTASI ÖNEMLİ"

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pik noktası döneminin geçildiğini belirterek, "Artık bizim için tek bir önemli nokta var. Ona biz salgının kontrol noktası diyoruz. Salgının kontrol noktası, günlük iyileşen hasta sayısının günlük vaka sayısını geçmesi oluşturuyor. Biz bu noktaya yaklaşık 5 hafta civarında gelebileceğimizi hesaplamıştık ancak bundan çok daha kısa sürede geldik. Salgının birinci dönemini beklediğimizden kısa sürede yakaladık. Bu noktaya gelmemizde; alınan tedbirler, halkın bu tedbirlere uyumunun önemi var. İkinci önemli etki İstanbul faktörü. Vakaların büyük kısmı İstanbul'da ortaya çıktı. İstanbul'un rakamları Türkiye'nin rakamlarını çok etkiliyor. Yani Türkiye'nin genelinde salgının kontrol noktasına gelmiş değiliz. Ama yavaş yavaş her şehir bu noktaya gelmiş olacak" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"SALGINI KONTROL EDEBİLECEĞİMİZ DÖNEMDE KALMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Salgının ikinci fazı dediğimiz artık kontrol edebileceğimiz dönemde kalmak çok önemli. Bu iş ilk fazdan daha zor. Daha dikkatli olmalıyız. Salgının ilk fazında şunu yaptık, insanları eve soktuk, dışarıya çıkanlara maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun dedik. Bundan sonra ikinci fazın ilk bölümünde tedbirlerin gevşetilmesinin planlarını yapacağız. Bu planlar yapılırken bizim bu noktada kalmamız lazım.Baktığımız zaman bugün 5 bin 18 iyileşen vaka var. 2 bin 392 yeni vaka var. Şunu bilmemiz lazım, iyileşen hasta sayımız sürekli 5 bin civarında olmayacak. Hatırlarsınız 11 Nisan'da en yüksek vaka sayısını gördük sonra yavaş yavaş yatay seyrettik ve vaka sayısı inişe geçti. Bu iyileşen sayısı bir taraftan da bundan 1 hafta önceki vaka sayısıyla direk ilişkili. Yani bir süre sonra ona bağlı olarak iyileşen sayımızın 2 binli rakamlara doğru azaldığını göreceğiz.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik

Güncel Manşet

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