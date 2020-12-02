Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: "Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz"
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: "Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz"

02.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:18

- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: "Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz" Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşılanmayla toplumun ciddi bölümünün bağışıklık kazanacağını öngördüklerini söyledi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: "Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz"

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşılanmayla toplumun ciddi bölümünün bağışıklık kazanacağını öngördüklerini söyledi

ADANA - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Ocak ayından itibaren toplumun aşılanmasıyla ciddi bir bölümünün bağışıklık kazanacağını öngörüyoruz. İnşallah bahar aylarıyla beraber daha sağlıklı bir yaza gideceğiz" dedi.

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Vaka sayılarının yükselmesi ve yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesiyle korona virüsten kurtulmak için tek çare olarak bakılan aşıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ocak ayından itibaren aşıların yapılmaya başlanmasının mümkün gözüktüğünü söyleyen Gündüz, "Bu Türkiye'de geliştirilen aşıda olabilir. Alternatif aşılardan birisi de olabilir. Ocak ayından itibaren toplumun aşılanmasıyla birlikte gerçekten birkaç ay içerisinde toplumun ciddi bir bölümünün bağışıklık kazanacağını öngörüyoruz. İnşallah bahar aylarıyla beraber daha sağlıklı bir yaza gidiyoruz gibi duruyor. Tamamen toplumun bağışıklık kazanmasıyla ilgili bir durum bu" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki korona virüs nedeniyle aynı aileden 4 kişinin öldüğü olaya da değinen Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Bu olağandışı bir örnek. Hastaları hastalık sürecinde incelemek gerekiyor. Bu hastalarda doğuştan olan bağışıklık sistemiyle ilgili zayıflık olabilir. O nedenle hastaları incelemeden sürecini bilmeden yorum yapmak zor ama muhtemel ihtimallerden bir tanesi bu" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: 'Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: 'Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: 'Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: 'Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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