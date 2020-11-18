Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor

18.11.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:39

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı programda son dönemde artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için 3 hafta tam kapanmanın şart olduğunu dile getiren Kara, "Hepimizin evde olması ve hiç kimse ile görüşmememiz gerekiyor" dedi.

1 Haziran'da başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi ile birlikte koronavirüs vaka sayıları kademeli olarak artmaya başladı. Özellikle son haftalarda günlük 3 binin üzerinde vaka tespit edilirken, bugün açıklanan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bu sayı nisan ayındaki seviyeye ulaştı ve 4 bin 215 olarak gerçekleşti.

YENİ TEDBİRLER ALINDI

Artan vakalar sonrası dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Salgını kontrol altına almak amacıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere bir takım yeni tedbirler alındı. Bu önlemler "yarı kapanma" olarak yorumlandı. Peki bu tedbirler işe yarayacak mı?

Sağlık Bakanı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında merak edilen soruya yanıt verdi.

"3 HAFTA TAM KAPANMAMIZ GEREKİYOR"

Vakaların kontrol altına alınması için 3 hafta tam kapanmanın şart olduğunu söyleyen Ateş Kara, "3 hafta kapanırsak rakamlar çok hızlı aşağı inecektir. Hepimizin evde olması ve hiç kimse ile görüşmememiz gerekiyor. Buna sağlık personellerinin hastaneye gitmemeleri, gıda alanında servis sağlayıcılarının herhangi bir şekilde servis hizmetinde bulunmamaları herhangi bir görevlinin dışarıya çıkmaması şeklinde yapabilirsek, vaka sayılarını kısa sürede kontrol altına alabiliriz. 3 hafta ideal. Ancak, temizlik hizmetleri ve sağlık hizmetleri devam etsin dersek bu süre bir miktar uzatılabilir" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor

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