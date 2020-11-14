Bilim Kurulu Üyesi Özlü, sert tedbirlerin işaretini verdi: Kısıtlamalar gelebilir, tedbirleri hazırladık

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı ülkemizde herkesin merak ettiği "Sert tedbirler geri dönecek mi?" sorusuna Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıt verdi. Böyle devam etmesi halinde kısıtlamaların gelebileceğini söyleyen Özlü, bu konuda gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ulusal Kanal'da artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir" diyen Özlü, "Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde" açıklamasında bulundu.

"CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR"

Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde oluşan yoğunluğa da değinen Özlü, "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi.

"ORADA DA BİR ZORLANMA YAŞAYABİLİRİZ"

Bulaş arttıkça test kiti ihtiyacının daha da artacağını belirten Özlü, "Orada da bir zorlanma yaşayabiliriz eğer vakalar sınırlandırılamazsa" ifadelerini kullandı.

"HERKESE BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Özlü, şöyle devam etti: "Herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki günlerde daha kötü tablolara evrilmemek için hiçbir şey yokmuş gibi tedbirleri göz ardı etmek bizi üzüyor. Hepimiz her gün hastaneye gelirken bugün enfekte olacak mıyım diye korkarak geliyoruz."

TÜRKİYE'DEKİ SALGONDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3116 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 92 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 418'e, toplam hasta sayısı ise 411 bin 55'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2298 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2298 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 351 bin 102'ye yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974, ağır hasta sayısı ise 3423'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.