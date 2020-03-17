Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yaptığı açıklamada salgındaki vaka sayısının 3-4 hafta içerisinde 5 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan bir açıklama geldi. Salgındaki vaka sayısının artma ihtimaline dikkat çeken Prof. Dr. Azap, "3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Azap, vaka sayısının pik yapmasını ve sonrasında azalmasını beklediklerini söyledi. Azap, vaka sayısının 5 bine ulaşmasını bekledilerini de dile getirdi.

"VAKA SAYISININ 5 BİN CİVARINDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Azap yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım. Uyarılara dikkat etmesi lazım. Böyle olursa, 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Kovid-19 salgını Türkiye'de 47 kişiye bulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ''Bugün 29 yeni tanı kondu, yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu'' şeklinde konuştu.