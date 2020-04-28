Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, sokaklarda ve semt pazarlarındaki insan yoğunluğuna karşı uyardı. Öztürk, zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması gerektiğini belirterek "Rehavete kapılan ülkelerde örnekleri var, ikinci dalga ortaya çıkabiliyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, kurallara uyulmaması veya rehavete kapılması durumunda ikinci dalga tehlikesinin oluşabileceğini söyledi.

"GEVŞEMEDEN SIKICA DEVAM ETMELİYİZ"

Hürriyet'in haberine göre; Öztürk, "Biz vatandaşlar olarak bu kurallara uyarsak normale en kısa sürede döneriz. Bu salgın ile başka türlü mücadele mümkün değil. Değişik nedenlerle sorun yaşayan ülkelerde örnekleri var. İkinci dalga ortaya çıkabiliyor. Bu da rehavete kapılmaktan ve tedbirleri gevşetmekten. Biz mevcut durumu korumalıyız. Rakamlarımız iyi. Daha da iyi olması için hiç gevşemeden sıkıca devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk

SOSYAL MESAFE KURALI

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların en çok dikkat etmesi gereken hususların başında sosyal mesafe kuralı geliyor. Uzmanlar, işlerine gittikleri için kendilerini evlerinde izole edemeyen vatandaşlara; dışarıdaki başka birinden en az 2 metre uzakta kalınması gerektiğini öneriyor. Öte yandan ülkemizde toplu alanlarda maske kullanımı zorunluluğu getirilmişti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken; ülkemizde toplam vaka sayısı 112 bin 261'e, toplam can kaybı 2 bin 900'e yükseldi. Öte yandan 33 bin 791 kişi ise ölümcül salgının pençesinden kurtularak sağlığına kavuştu.