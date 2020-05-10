Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını için en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı. En iyi salgın senaryosunu "Yaz gelince bitecek" diyerek açıklayan Tevfik Özlü, en kötü senaryo için "Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek" dedi.