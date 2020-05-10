Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
10.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 10.05.2020 22:04

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını için en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı. En iyi salgın senaryosunu "Yaz gelince bitecek" diyerek açıklayan Tevfik Özlü, en kötü senaryo için "Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile ilgili en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı.

Özlü, iyiden kötüye koronavirüs salgını senaryolarını şu sıralamayla verdi:

- Yaz gelince bitecek

- Mevsimsel hastalığa dönüşecek

- Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek

- Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak

- Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek

Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 138 bin 657 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 786 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bin 154 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 92 bin 961 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı

Güncel Manşet

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