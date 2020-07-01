Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsünün domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğini belirterek "Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti. İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" dedi. Kaynak: DHA