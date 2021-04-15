2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? Bilim Kurulu üyesi alınacak yeni tedbirleri tek tek sıraladı
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2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? Bilim Kurulu üyesi alınacak yeni tedbirleri tek tek sıraladı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Güncel

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Vakaların düşmemesi halinde bir sonraki aşamanın ne olacağı hakkında da bilgi veren İlhan, "AVM'lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık dönemde hedeflenen iyileşme olmazsa daha sert önlemler alınabileceğini söylemişti. Bu sert önlemlerin neler olabileceği konusunda bilgiyi ise Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan verdi.

"İLK ÖNCELİĞİMİZ VAKA SAYISI"

Vaka sayısının aşağıya doğru yol alması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Buna paralel olarak da hem ağır hasta hem de vefat sayısının daha aşağıya doğru yönelmesi gerekiyor. İlk önceliğimiz vaka ayısı. Sürecin başından beri bunu dile getiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek yok. Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek" dedi.

"ÖNCE 50, SONRA 40 BİNİ HEDEF BELİRLEMEK GEREKİYOR"

Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, "Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı. Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için" diye konuştu.

2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? Bilim Kurulu üyesi alınacak yeni tedbirleri tek tek sıraladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Koronavirüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor.

"SONRAKİ AŞAMA AVM VE KUAFÖRLERİN KAPATILMASI"

Prof. Dr. İlhan, eğer 2 hafta içinde vakalar düşmez ve artmaya devam ederse alınabilecek yeni önlemlere ilişkin şöyle konuştu:

"Bundan önce bu deneyimlerimizi hep beraber yaşadık. Bundan bir sonraki aşama AVM'lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir. Mevcut kısıtlamalar hepimizin faydası için, hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Kurallara uymazsak, nisan-mayıs ayında hiç istemediğimiz zamanlarda yaşadığımız durumlara gelebiliriz, yine kayıplarımız çok fazla miktarda artabilir. Hepimizi kurallara uyma konusunda gayrete davet etmek istiyorum. Artık hepimiz gördü, kurallara uyulduğu takdirde vaka sayımız azalıyor ve günlük hayatımıza daha çok dönüyoruz. Diyelim ki kurallara uyduk vaka sayımız 15 gün sonra ya da 1 ay sonra 10 binin altını gördü. O zaman da biz temkinli olmalıyız, kurallara uyma konusunda gayret etmeliyiz, aşımızı yine olmamız gerekiyor ki tekrar bu günlere gelmeyelim. Deyim yerindeyse koronavirüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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