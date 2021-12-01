Bilim Kurulu üyesi İlhan:  Hızlı bulaşmadan endişe ediyoruz

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni koronavirüs varyantı ' Omicron'un daha kolay vücuda girdiğini söyleyerek, "Virüs, şeklinde gördüğümüz gibi dışındaki vantuz yapılarında değişiklik meydana getiriyor. Değişiklik de virüsün yapışmasını artırıyor, böylece de daha kolay vücuda girebiliyor, bu da riski artırıyor, hızlı bulaşmayı sağlıyor. Hızlı bulaşmadan dolayı da endişe ediyoruz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgın devam ettikçe varyantların ortaya çıkabileceğini söyledi. İlhan, "İngiltere varyantı ile konuşmaya başladığımız varyantlar hayatımıza girdi hatta konuşmadığımız daha çok varyant oldu ama bunlar kayda değer bir değişiklik yapmıyordu. Yeni varyantın farkı şu; virüsün şeklinde gördüğümüz gibi dışındaki vantuz yapılarında değişiklik meydana getiriyor ve çok fazla bir değişiklik. Değişiklik de virüsün yapışmasını artırıyor, böylece de daha kolay şekilde vücuda girebiliyor, bu da riski arttırıyor. Bu da hızlı bulaşmayı sağlıyor. Hızlı bulaşmadan dolayı da endişe ediyoruz" diye konuştu.

-Bilim Kurulu üyesi İlhan ile röportaj

Haber -Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Harun ÖZALP/ ANKARA,