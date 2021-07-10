Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Balık: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
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Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Balık: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir

Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Balık: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
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Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılanma hız kesmeden devam ediyor. Aşılama hızının gençlerin kararsızlığından dolayı düştüğünü söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Pandeminin seyrine bakarsak Avrupa'da ne oluyorsa 1 ay sonra bizim ülkemizde o yaşanıyor. İngiltere'de olanların bizde yaşanmaması için aşılama şart" sözlerine yer verdi.

Türkiye'de hızla devam eden aşılama sayısında düşüş meydana geldi. Bunun en önemli nedeninin ise özellikle genç nüfusun aşı kararsızlığı olduğu belirtiliyor.Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AŞILAMA HIZINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Balık, koronavirüs salgınında Türkiye ile Avrupa arasında bir benzerlik olduğuna dikkat çekerek "Pandeminin seyrine bakarsak Avrupa'da ne oluyorsa 1 ay sonra bizim ülkemizde o yaşanıyor" dedi. Balık, bu noktada, şu anda İngiltere gibi nüfusunun büyük bölümünü aşılayan ülkelerde Delta varyantının yaygın olduğunu söyledi ve "Bu nedenle tekrar kısıtlamalar söz konusu oldu. Bizim de eylül ayında okulları gönül rahatlığıyla açabilmemiz için aşılama hızını arttırmamız gerekiyor" diye ekledi.

"DOĞU İLLERİNDE AŞILAMA DÜŞÜK"

Hürriyet'in haberine göre doğu illerinde aşılama oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Balık, "İran'dan ve Güneydoğu'daki sınır komşularından Delta varyantı ülkeye girerek, oluşacak Kurban Bayramı hareketliliği nedeniyle de hızla yayılabilir. O zaman da batı illerindeki aşılama yüksek olsa dahi yayılım yine artabilir" sözlerine yer verdi.

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