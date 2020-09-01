Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi
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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde vbaka sayısının artmasının endişe verici olduğunu belirten Kara, önümüzdeki zamanlarda kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu ifade etti.

01.09.2020 18:26 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:42

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarının "endişe verici" olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar geri dönebilir" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlanarak salgında gelinen son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE GİDERSE TEDAVİ EDECEK SAĞLIK ÇALIŞANI BULAMAYACAĞIZ"

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, vaka sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu açıkladı. Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti. Kara açıklamasında "Canımız yanıyor,hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Aile bireyleri dışında, dışarıda görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyleyen Kara, özellikle etkinliklerde rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti.

"KISITLAMALAR GERİ DÖNEBİLİR"

Virüsü atlatanların da tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi. Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi
Haber Yorumları (12)
DEMET: Kış gelecek imdanlar avm akın edecek bu seferbu daha kötü bencee avmlerede kısıtlama getirilmeli
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SERKAN: İŞİNİZ GÜCÜNÜZ HEP HALKI KORKUTMAK OYNAN OYUNLARI GÖRÜN !!!
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MEHMET AKKIN: cin vuanda 2 ayda kovit bitti bizim burda 7 aydır bitmiyor. . . . . zature grip aşısı neden piyasada yok geçen sene azdı. . . . . . bunlarda maskeyle kafayı bozmuş. . . . . . . başka care yokmu hep palavra. . . . . belirli kannallarda aynı haberler aynı ülkele den bahsediliyor. boş konuşuyorlar . . . . aynı tipler. birde şunu iyi denetlemeleri lazım hastane ve saglık ocaklarında yeteirnce test yapılıyormu hasta zurnanın sondeligine gelince yapılıyo. . turizim kırrtasiye tiçareti koruyacagız derken durum bu balık baştan mask
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