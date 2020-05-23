Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! Coronavirüs'te Bitiş Çizgisine Varmak Üzereyiz
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Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! Coronavirüs'te Bitiş Çizgisine Varmak Üzereyiz

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya soybaş'a konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, coronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! Coronavirüs'te Bitiş Çizgisine Varmak Üzereyiz
23.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:49

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya soybaş'a konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, coronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Vaka Sayıları Düşmeye Devam Ediyor

Son dönemlerde vaka sayısında düşüş yaşandığını ve çok büyük bir dalgalanma yaşanmazsa bunun devam edeceğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bayram sonrası, farklı bir dünyaya uyanacağımızı, her şeyin tozpembe olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz." dedi.

Özlü, "Maalesef elimizde sihirli bir değnek yok. Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bazı önlemler kademeli olarak, kurallara bağlı şekilde esnetilmeye başlanacak. Mesela tren seferleri başlayacak ama eskisi gibi tam kapasite değil, yüzde 50 kapasiteyle. İç ve dış hat uçuşları, şehirlerarası otobüs seyahatleri yeniden yapılabilecek ama tüm bunların kendi kuralları olacak. Bu süreçte bir dalgalanma olacak mı? Olursa yeni önlemler ne olacak? Biz de onu gözlemliyor olacağız." diye konuştu.

Acele Etmemeli ve Sabırlı Olmalıyız

Prof. Dr. Özlü ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır. AVM'ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni 'kontrollü sosyal hayat' süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici olduğu kadar yeni kararlar alınması adına da cesaretlendirici. Aceleci davranmak yok. Kademeli normalleşeceğiz. Aşının bulunması ve uygulanmasının başlamasına en iyi ihtimalle 6 ay var. Bu süreçte maske ve hijyenden vazgeçilmemeli. En kritik olan ise sosyal mesafe. 'Diğerlerini yapıyorum, bu olmasa da olur' denmemeli. Hele ki kalabalık ortamlarda maske tek başına koruyucu değildir. Mesafeyi korumaya devam."

Kaynak: Tamindir

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