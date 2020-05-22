Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın Bilim Kurulu Üyeleri, koronavirüs salgınından kurtulmak isteyenlere hayat kurtaran tavsiyelerde bulundu. Prof Dr. Yusuf Eyüpoğlu, "Sokağa çıkma yasağı herkes için zor ancak bu kadar emek boşa gitmesin. Komşunuzla dahi bayramlaşmayın" derken Prof. Dr. Levent Yamanel ise virüsten kurtulmak istiyorsak "Virüse karşı dijital bayram geçireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, kültürümüzde çok önemli bir yer tutan bayram ziyaretleriyle ilgili hayati tavsiyelerde bulundu. Bu durumun herkes için çok zor olduğunu belirten uzman isimler, salgından kurtulmak istiyorsak bu bayramda komşularımızla dahi bayramlaşmamamız gerektiğini vurguladı.

"KOMŞU ZİYARETİ BİLE UYGUN DEĞİL"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, "Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etsin, apartman içi ziyaret yapmasın. Birbirlerini görüntülü arasınlar. Hiçbir şekilde ev ziyareti, ev oturmalarını önermiyoruz. Salgına karşı bugüne kadar aldığımız önlemler artık sonuç vermeye başladı. Bu 4 gün çok belirleyici olacak. Sokağa çıkma yasağı herkes için bağlayıcı bir durum, zor da bir durum. Bütün vatandaşlarımızın da emeği var. Komşu ziyareti bile bu bayramda hiç uygun değil, kesinlikle olmamalı. Bu kadar emek boşa gitmesin" şeklinde konuştu.

"GELENEKSEL KUTLAMAMIZI ERTELEYECEĞİZ"

Prof. Dr. Levent Yamanel ise "Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Bu kısıtlamanın sebeplerinden biri de insanların bayramı fırsat bilerek sosyal mesafe kuralını ihlal etmelerinin önüne geçmek. Bu bayramda kimseyi ziyaret etmiyoruz. Üst komşuyu bile. Ziyaretçi de kabul etmiyoruz. Yan komşumuzu bile. Bayram tebriklerini bu kez dijital ortamlardan yapacağız. Virüse karşı dijital bir bayram geçireceğiz. Geleneksel kutlamamızı erteleyeceğiz" dedi.