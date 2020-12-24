Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı?

24.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:47
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde Covid-19 salgınıyla ilgili önemli kararların verildiği Bilim Kurulu toplantısının dün yapılması planlanıyordu, fakat gelen son dakika haberiyle ertelendi. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak mı?

23 Aralık Çarşamba günü yapılması planlanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın son anda ertelendiği duyuruldu. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorularının cevapları belli oldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri Koronavirüs konulu Bilim Kurulu Toplantısı'nı yeni tarihte düzenleyecek. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Dün yapılması planlanan Bilim Kurulu Toplantısı, bugün yani 24 Aralık Perşembe gününe ertelendi. Bilim Kurulu Toplantısı saat 17:00'da gerçekleşecek. Toplantının ana konusu aylardır gündemden düşmeyen Koronavirüs olacak. Toplantıda Covid-19 önlemleri, aşı, tedbir ve öneriler görüşülecek. toplantının en ilgi çekici konusu ise Koronavirüs aşısı! Saat 17:00'da yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Coşkun Sabah Furkan Palalı Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hakem İngiltere Başakşehir Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:47:26. #1.15#
title