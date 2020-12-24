Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde Covid-19 salgınıyla ilgili önemli kararların verildiği Bilim Kurulu toplantısının dün yapılması planlanıyordu, fakat gelen son dakika haberiyle ertelendi. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak mı?

23 Aralık Çarşamba günü yapılması planlanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın son anda ertelendiği duyuruldu. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorularının cevapları belli oldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri Koronavirüs konulu Bilim Kurulu Toplantısı'nı yeni tarihte düzenleyecek. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Dün yapılması planlanan Bilim Kurulu Toplantısı, bugün yani 24 Aralık Perşembe gününe ertelendi. Bilim Kurulu Toplantısı saat 17:00'da gerçekleşecek. Toplantının ana konusu aylardır gündemden düşmeyen Koronavirüs olacak. Toplantıda Covid-19 önlemleri, aşı, tedbir ve öneriler görüşülecek. toplantının en ilgi çekici konusu ise Koronavirüs aşısı! Saat 17:00'da yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak!