Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde, ülkemize de sıçrayan Mu varyantı var
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Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde, ülkemize de sıçrayan Mu varyantı var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kurulun gündeminde Türkiye'de iki kişide görülen Mu varyantı olacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kolombiya'da ortaya çıkan tehlikeli Mu varyantının ülkemizde iki kişide görüldüğünü açıkladı. Bu korkutucu gelişme sonrasında Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Toplantı 17.00'de başlayacak, hemen ardından saat 18.00'de Bakan Koca YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

YENİ VARYANT HABERİNİ VERDİ

Koronavirüsün tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, dün şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini dile getirmişti. Şu ana kadar 2 kişide "Mu" varyantı tespit edildiğini söyleyen Koca, Türkiye'deki korona vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." demişti.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM ELE ALINACAK

Diğer yandan kurulun bir diğer gündem maddesi de korona vakalarındaki dalgalı seyir olacak. Aşılama çalışmalarındaki son durumu da görüşecek olan Bilim Kurulu, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili de değerlendirme yapacak.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
BOZKURT : Ilkogretim neyse ama universiteleri acmayin acmayin acmayinnnnnnn heryerden ogrenci gelecek durmayacaklar gezecekler dolasacaklar ev partileri verecekler cafelerden cikmayacaklar kim.engel olacak viruse...
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