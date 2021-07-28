Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var

Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda aşılama yaşının 12 yaşa indirilmesi ve aşı olmayan vatandaşlara yönelik kısıtlamalar görüşülecek. Bakan Koca, toplantı sonrasında bir açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son veriler olacak.

AŞI YAPTIRMAYANLARA YÖNELİK KISITLAMALAR GÖRÜŞÜLECEK

22 milyon vatandaşımız sırası geldiği halde aşı yaptırmadı. Toplantıda 2 doz aşı yaptırmayanlara karşı uygulanacak kısıtlamalar ele alınacak. Söz konusu kısıtlama tavsiyesi önceki Bilim Kurulu toplantısında masaya gelmiş ancak sıcak bakılmamıştı. Bilim Kurulu üyeleri, insanların gönüllülük esasına göre aşı yaptırmasının daha doğru olduğu yönünde görüş belirtiyor.

AŞILAMA YAŞI 12'YE İNDİRİLEBİLİR

Son bir haftada vaka sayılarının katlanarak artması, hatta 20 binlere yaklaşması nedeniyle son tablo da toplantıda değerlendirilecek. Vaka ve vefat sayılarının kontrol altına alınmasının yolu Bilim Kuurlu üyelerine göre aşılamadan geçiyor. Bu nedenle vatandaşlara aşı çağrısı yapılmaya devam edilecek. Bunun yanı sıra aşılama yaşının düşürülmesi görüşülecek. Delta varyantının hızla yayılmasına karşı aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi toplantıda konuşulacak.

Toplantı sonrasında saat 18.00'de Sağlık Bakanı Koca YouTube üzerinden bir açıklama yapacak.