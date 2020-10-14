Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı?
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Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı?

14.10.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:44

Artışa geçen koronavirüs vaka sayılarını değerlendirecek olan Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplandı. Bakan Koca'nın akşam yapacağı basın toplantısında belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan tüm vaka sayılarını açıklaması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında 17.00'de toplantı. Toplantı sonunda Bakan Koca, basın toplantısı düzenleyecek. Koca açıklamasında, geçtiğimiz günlerde işaretini verdiği semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere tüm koronavirüs vakalarını açıklaması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, 15 Ekim'den itibaren bütün rakamları açıklayacaklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00'de toplandı. Toplantının ardından saat 19:00'da Koca basın açıklaması yapacak.

VAKALAR AÇIKLANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının taraması hakkında, "Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız" demişti.

Vaka sayılarının Dünya Sağlık Örgütü'ne de (DSÖ) bu şekilde bildirileceğini söyleyen Koca, "Bu ayın 15'inde başlıyoruz. Ortalama 1.5-2 ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü'ne bildireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 992 koronavirüs testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 62 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1314 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342'ye ulaştı. Hasta sayısı 338 bin 779, vefat sayısı 8 bin 957, ağır hasta sayısı 1416, aktif hasta sayısı 32 bin 850 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı?

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Haber Yorumları (3)
BÜLENT: tam olurmu bilemem ama çok çıkarsa kırpma olur gibi
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MM: En az 3000 günlük vaka var
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YAV HE HE: Avrypa ülkeleri binleri geçiyor orta asya Arap ülkeleri Rusya derken heryerde yükseliş var Ama bizdeki siyasi olaylardan dolayı saklanıyor
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