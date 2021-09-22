Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılamadaki son durum ve varyantlar olacak. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu'nda neler konuşulacak? İşte detaylar haberimizde...

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Bilim Kurulu bugün toplanacak.

TEMASLI ÖĞRENCİYE 7. GÜNDE PCR TESTİ YAPILABİLİR Mİ? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Toplantının öne çıkan başlıkları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen okullarda yüz yüze eğitim süreci de yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vaka çıkan sınıftaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek. Öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak. Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Online yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

21 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre ülkemizde 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 260 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 361 hasta taburcu olurken gün içerisinde 354 bin 854 test yapıldı.

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