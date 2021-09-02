Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Pandemi kuralları yeniden güncellenecek, işte masadaki 3 öneri

Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara kapalı alanlar ve okullar için PCR testi zorunluluğu uygulaması başlayacak. Bu uygulamayla birlikte pandemi kurallarının yeniden güncellenmesinin toplantının ana konusu olacağı düşünülüyor. Test zorunluluğu AVM'leri kapsayabilir, bazı alanlarda aşılı ve aşısız olarak iki ayrı bölüm yapılabilir ve PCR testleri bir süre sonra paralı olarak uygulanabilir.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Toplantıda yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da bulunacak. 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara getirilecek PCR testi zorunluluğu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Alınan önlemlerin olası sonuçlarının ve izlenecek yolların değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni kararların, Eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor.

OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE TOPLUMSAL HAREKETLİLİK ARTACAK

Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.

Alınması beklenen önlemler şöyle: