Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Pandemi kuralları yeniden güncellenecek, işte masadaki 3 öneri
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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Pandemi kuralları yeniden güncellenecek, işte masadaki 3 öneri

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara kapalı alanlar ve okullar için PCR testi zorunluluğu uygulaması başlayacak. Bu uygulamayla birlikte pandemi kurallarının yeniden güncellenmesinin toplantının ana konusu olacağı düşünülüyor. Test zorunluluğu AVM'leri kapsayabilir, bazı alanlarda aşılı ve aşısız olarak iki ayrı bölüm yapılabilir ve PCR testleri bir süre sonra paralı olarak uygulanabilir.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Toplantıda yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da bulunacak. 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara getirilecek PCR testi zorunluluğu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Alınan önlemlerin olası sonuçlarının ve izlenecek yolların değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni kararların, Eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor.

OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE TOPLUMSAL HAREKETLİLİK ARTACAK

Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.

Alınması beklenen önlemler şöyle:

  • Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM'lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.
  • Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için 'ikili' uygulamalar öngörülüyor. Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.
  • Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Pandemi kuralları yeniden güncellenecek, işte masadaki 3 öneri
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Pandemi kuralları yeniden güncellenecek, işte masadaki 3 öneri
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın...
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın...
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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