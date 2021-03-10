Bilim Kurulu açıklaması! Bilim Kurulunda hangi kararlar alındı? Bilim Kurulu toplantısı son dakika!

10 Mart Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu açıklaması! Bilim Kurulunda hangi kararlar alındı? Bilim Kurulu toplantısı son dakika!

Normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında artış yaşandı. BU sebeple, bugün toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu açıklaması! Bilim Kurulunda hangi kararlar alındı? Bilim Kurulu toplantısı son dakika!

BİLİM KURULU SON DAKİKA

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama süreci, vaka artışın nedenleri ve yeni önlemler masadaki konular olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU HANGİ KARARLAR ALINDI?

Birçok ilde de vaka sayılarının arttığı görüldü. Bu kapsamda risk haritasının nasıl güncelleneceği de ele alınacak. Aşılama süreci de masaya yatırılacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.