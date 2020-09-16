Bilim insanlarının yeni araştırması: Koronayı atlatanlar bağışıklık kazanamayabilir
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Bilim insanlarının yeni araştırması: Koronayı atlatanlar bağışıklık kazanamayabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele devam ederken bilim insanları da çalışmalara ara vermiyor. Buna göre koronavirüsü atlatmış bir kişide hastalık yeniden görülebilir.

16.09.2020 08:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 08:21

"Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa" Bu araştırma sonucu, Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarının Nature Medicine dergisinde yayınladığı ortak çalışmada yer alıyor. Araştırmaya göre, virüse yakalanmak hastaların bağışıklık geliştirdiği anlamına gelmiyor.

4 VİRÜS TÜRÜ İNCELENDİ

Bilim insanları tekrarlayan enfeksiyon risklerini araştırmak için bir çalışma yaptı. Çalışmada, kısa bir süredir yayılan Kovid-19 yerine hafif soğuk algınlığına neden olan dört koronavirüs türü incelendi.

513 kan örneği üzerinde yapılan antikor miktarı analizine göre virüsün bir yıl ya da daha kısa süre içinde yeniden aynı hastaya bulaşabileceği ortaya çıktı.

BAĞIŞIKLIK KAZANDIĞINIZI DÜŞÜNMEYİN UYARISI

Büyük ölçüde farklılık gösteren tüm virüsler için aynı sonuca ulaşıldı. Araştırmacılar arasında sonucun tüm koronavirüslerin ortak özelliği olduğu yönünde bir kanı hakim.

Araştırmacılar, virüse yakalanmış ve iyileşmiş kişilerin hastalığa karşı bağışıklık kazandığını düşünmemesi gerektiğini, önlemlere uymaya özen göstermesi gerektiğini belirtiyor.

Bilim insanlarının yeni araştırması: Koronayı atlatanlar bağışıklık kazanamayabilir
Haber Yorumları (2)
NOKTA: insanları böyle sürekli kandırıyorlar. başka konulardan haber verin mesela para gibi maddiyat gibi. kötü zamana denk gelmişiz
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KUŞCU: işiniz gücünüz felaket tellallığı başkada bir şey değil. . . yetmedi mi milletin beynini bulandırdığınız. . .
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