Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
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Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek

Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zeka, koroanvirüs salgının ülkelere göre sona ereceği tarihe ilişkin tahminlerde bulundu. Yapay zekanın Türkiye için ulaştığı sonuç içe hiç iç açıcı değil. Verilere göre salgının bitmesine 120 günden fazla bir zaman var. Grafik, 8 Eylül 2020 tarihini gösterdi.

25.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:46

Dünya çapında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen insanların sayısı 5.5 milyonu geçerken Singapur'da dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada yapay zeka aracılığıyla salgının ülkelerde ne zaman biteceği belirlendi. Modellemenin iddiasına göre Türkiye'de Kovid-19'un bitmesi için 120 günden fazla bir zaman var.

Koronavirüse karşı mücadelede bilim insanları zamanla yarışırken, salgına zamanında müdahale ederek takdir toplayan ülkelerden biri olan Singapur'da çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Veri Destekli İnovasyon Laboratuvarı (Data-Driven Innovation Lab) yapay zeka ve modelleme geliştirerek ülkelerde koronavirüsün etkisinin ne zaman azalacağını tespit etmeye çalıştı.

"REHBER OLARAK KULLANILABİLİR"

Kuruluş, "Covid-19'un Tahmini Takibi" ismi verilen araştırmada günlük vakalar, ölüm ve diğer tıbbi detaylarla istatistik bilimini ve epidemiyolojik modelleri bir araya getirdi.

Araştırmayı yürüten ekip, Covid-19 ile ilgili birçok bilinmez olduğunu ve insan davranışının dinamik yapısının da salgının yayılmasıyla ilgili değişken yaratabileceğini açıklayarak, "Bu veriler yüzde 100 net ve kesin değil, sadece mevcut şartlar altında bir öngörü. Bu veriler sadece gerçek geleceği şekillendirmek için harekete geçmek için bir rehber olarak kullanılabilir" yorumunu yaptı.

Araştırmayı yürüten bilim ekibi, farklı modeller ve verilerden faydalandıklarını açıklarken, "Her bulaşıcı hastalığın bir yaşam döngüsü var. Salgının patlaması, hızla yayılması, yavaşlama hızı ve sona ermesi şeklinde. Fakat salgında bu yaşam döngüleri ülkelere ya da bölgere göre değişiklik gösterebiliyor. Farklı ülkeler aynı anda farklı fazlarda olabiliyor. Örneğin 21 Nisan'da Singapur Başbakanı Hsien-Loong Lee, sokağa çıkma yasaklarını uzatırken İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de 4 Mayıs'ta işletmelerin tekrar açılması için plan yaptıklarını açıkladı" ifadesini kullandı.

RAPORU KULLANIMA KAPADILAR

Singapur merkezli bilim ekibi hazırladıkları bir grafikle ülkelerde Kovid-19'un ne zaman sona ereceğini modelledi. Kısa bir süre sonra yayından kaldırılan bu verilerin resmi ya da kesin bir gerçeklik sunmadığını aktaran bilim insanları kısa bir süre sonra bu verileri "iç kullanım" için kamuoyuna kapattı.

Fakat yayınlanan veriler ve öngörüler gündem oldu. Koronavirüsle mücadele eden her ülke için hazırlanan özel grafiklerde, ülkelerin verilerinden alınan detaylarla bir takvim ve plan yapıldı.

Bilim insanlarının ürettiği yapay zeka, koronanın ne zaman biteceğini tahmin etti, sonuç bizim için iç açıcı değil

MODELE GÖRE 8 EYLÜL'DE BİTECEK

Singapurlu bilim insanları Türkiye ile ilgili olan öngörülerin 6 Mayıs 2020 tarihine kadarki verilerden alındığını açıkladı. Uzmanlar modellemeye göre Türkiye'de Kovid-19'un bitmesi için yaklaşık 120 günlük bir süreye ihtiyaç duyulduğunu iddia etti.

Hazırlanan grafikte Türkiye'de koronavirüs salgınının biteceği tarih olarak 8 Eylül 2020 gösterildi.

Bilim insanlarının ürettiği yapay zeka, koronanın ne zaman biteceğini tahmin etti, sonuç bizim için iç açıcı değil

Grafikte gün sayısındaki değişkenlik ve olası hatalara da dikkat çekildi. Uzmanlar Türkiye'deki gün bazındaki değişikliği 5 gün olarak kayıtlara geçti.

Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
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