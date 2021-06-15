Bilim insanlarından umut verici araştırma! Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek

İnsanların gelecekte Kızıl Gezegen'de üreyebilme ihtimaline yönelik bilimsel çalışmalar devam ediyor. Japonya'nın Yamanashi Üniversitesi'nden Profesör Sayaka Wakayama, 'fare spermi' deneyinin detaylarını Daily Mail'e anlattı. Wakayama, "Bu keşifler, insanlığın uzay çağına ilerlemesi için çok önemli" dedi. Bilim insanları, üzerinde çalışılan yeni sperm modelinin yüzlerce yıl boyunca Mars gezegeninde insanlığın üremesini sağlayabileceğini tahmin ediyor

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 6 yıl süren deney kapsamında, dondurulup kurutularak muhafaza edilen bir grup fare spermi üzerinde radyasyonun etkilerini incelemeyi sürdürüyor. Bununla birlikte yeni analizler, kemirgenlerde bulunan üreme sıvısının uzay ortamındaki transferden sonra tamamen sağlıklı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmadan çıkan sonuca göre, Dünya'daki X-ışınlarına maruz kalmak bile doğurganlığı etkilemiyor. Uzmanlar, deneyden önce uzaydaki radyasyonun spermleri yok edeceğine, üremeyi imkansız kılacağına ve hatta kansere neden olacağına inanıyorlardı.

"GENETİK KAYNAKLARIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ KORUMAMIZ GEREK"

Kurutulmuş spermlerin ISS'de 200 yıla kadar dayanabileceğini tahmin eden Wakayama, 12 Haziran'daki 'fare spermi' deneyine atıfta bulunarak, "Genetik olarak normal birçok fare yavrusu elde edildi" ifadesini kullandı. Galaksiler arası yayılma planlarından bahseden Wakayama, "Diğer gezegenlere göç etme zamanı geldiğinde, sadece insanlar için değil, evcil hayvanlar için de genetik kaynakların çeşitliliğini korumamız gerekecek" açıklamasında bulundu. Yeni bulgular, bilim insanlarının giderek daha önemli gördükleri bir şey olan gezegenler arası yaşam formu keşfetme hedefinde büyük bir adım olabilir.

UZAYDA 200 YILDAN FAZLA SAKLANABİLİYOR

12 Haziran'da Japon bilim insanları, uzayda yaklaşık 5 yıl saklanan spermlerden fare yavruları üretmeyi başarmıştı. Dondurulup kurutularak uzaya taşınan fare spermleri deneyinin, spermin uzayda 200 yıldan fazla saklanabileceğini gösterdiği ifade edilmişti.