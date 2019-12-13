Bilim halk merkezlerimizde
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Bilim halk merkezlerimizde

Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde bilim ve deney etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

13.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:46
Bilim halk merkezlerimizde

İlki Halk Merkezi'nde gerçekleştirilen bilim ve deney etkinliklerinin ikincisi Halk Merkezi'nde yapılacak.

Eğitimin bilimsel, laik ve kaliteli olması gerektiğine inanan , halk merkezlerinde Bilim ve Deney Etkinlileri düzenliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi iş birliği ile düzenlenen Bilim ve Deney Etkinlikleri'nin ikincisi Gökmeydan Halk Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 7-14 yaş aralığında çocukların katılabileceği Bilim ve Deney Etkinlikleri, 28 Aralık Cumartesi Günü düzenlenecek 2. oturumda düzenlenecek olan etkinlerin başlangıç saati ise 13.00-15.00.

Çocuklarını Gökmeydan Halk Merkezi'ndeki Bilim ve Deney Etkinlikleri'ne göndermek isteyen veliler, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi No: 54-B adresinde bulunan Gökmeydan Halk Merkezi'ne kayıt yaptırabilir. Kontenjanların sınırlı olduğu etkinlikle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 (222) 227 78 97 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.

Kaynak: Bültenler
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