Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem; kendi işyerine hırsız gibi girdi
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Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem; kendi işyerine hırsız gibi girdi

Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem; kendi işyerine hırsız gibi girdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hasan YILDIRIM / ŞİŞLİ'de bir kişi kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan almak için kendi iş yerine hırsız gibi girip, polise giderek şikayetçi oldu.

Hasan YILDIRIM/ ŞİŞLİ'de bir kişi kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan almak için kendi iş yerine hırsız gibi girip, polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları izlendiğinde hırsızlık şüphelisinin kendisi olduğu ortaya çıkan kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şişli, Fulya Mahallesinde iş yeri bulunan Cem İ. geçen hafta polise iş yerinden bilgisayarı ve bisikletinin çalındığı ihbarında bulundu. Polisler sokak üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kameralarındaki kişinin ihbarda bulunan Cem İ. olduğunu tespit etti. Ekipler Cem İ.'nin ifadesini aldı. Cem İ.'nin ifadesinde, kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan alabilmek için bu yola başvurduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Cem İ. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem; kendi işyerine hırsız gibi girdi
Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem; kendi işyerine hırsız gibi girdi
Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem; kendi işyerine hırsız gibi girdi
Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem; kendi işyerine hırsız gibi girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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