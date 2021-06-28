Bilgehan Bilge kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Dr. Bilgehan Bilge'nin hayatı ve biyografisi

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Bilgehan Bilge'nin kariyeri, biyografisi ve hayatı merak konusu oldu. Doktor Bilgehan Bilge kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Tüm detaylar haberimizde...

BİLGEHAN BİLGE KİMDİR?

Bilgehan Bilge, 4 Nisan 1966 Eskişehir doğumludur. Doktor Bilgehan Bilge, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiştir.

Bilgehan Bilge doğum tarihi : 4 Nisan 1966

Bilgehan Bilge kaç yaşında : 55 yaşında

Bilgehan Bilge nereli : Eskişehir

Bilgehan Bilge mesleği ne : Doktor

Bilgehan Bilge, Mardin Midyat Sağlık Ocağında mecburi hizmetini Pratisyen Hekim olarak tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimi aldı. Bodrum Yücelen Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahı ve hastanenin Kurucu Başhekimliğini yaptı. Çanakkale Anadolu Hastanesi, Özel Bodrum Hastanesi ve İstanbul Kolan Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahı olarak görev aldı. Universal-Alman Hastanelerinde Yönetici olarak çalıştı. Bilgehan Bilge, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak ders vermektedir.

Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Doktor Bilgehan Bilge'nin İnstagram hesabında 55 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@drbilgehanbilge" adresinden ulaşabilirsiniz.