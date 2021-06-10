Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
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Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu

Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'de bir otobüs firmasında bilet satış görevlisi olan Mustafa Sofu'nun (40) ağaç altında bitkin halde bulup beslediği yavru karga, terminalin maskotu oldu.

RİZE'de bir otobüs firmasında bilet satış görevlisi olan Mustafa Sofu'nun (40) ağaç altında bitkin halde bulup beslediği yavru karga, terminalin maskotu oldu. Mustafa Sofu omzunda gezdirdiği karga için, "Evladım gibi bakıyorum, sağ olsun o da benim peşimi hiç bırakmıyor" dedi.

Otobüs terminalindeki bir firmada görevli Mustafa Sofu, ağaç altında bitkin halde yavru bir karga buldu. Sofu kargaya su verip şırıngayla mama yedirerek besledi. Sofu'nun ev ve iş yerinde omzunda gezdirdiği 'Niyazi' adını verdiği karga, otobüs terminalinin de maskotu oldu. Mustafa Sofu'nun yolcuları omuzunda karga ile karşılaması, ilgi çekti. 

'EVLADIM GİBİ BAKIYORUM'Yavru kargayı bitkin halde bulduğunu anlatan Mustafa Sofu, "İnternetten araştırdık 'ne yedirilir ne içirilir' diye. Şırıngayla, mamalarla besledim, şimdi de kıyma yediriyorum. Evladım gibi bakıyorum, sağ olsun o da benim peşimi hiç bırakmıyor. İşe beraber geliyoruz. Ona yer yaptım, orada işlerimin bitmesini bekliyor. Arada omzuma alıyorum dışarıya çıkarıyorum, hava aldırıyorum. Kafese falan da koymadım uçup gitmek isterse gitsin. Ama uçuyor tekrar geriye geliyor. Yazıhanemizin çalışanı, terminalin maskotu oldu. Biraz daha büyüyünce doğaya bırakacağım, tabii giderse. Gitmezse bizle beraber yaşadığı kadar yaşayacak. Sevdiğim bir ağabeyim vardı adı 'Niyazi olsun' dedi. Biz de şimdi ona 'Niyazi' diye sesleniyoruz" dedi.'İNSAN ELİNDE KARGAYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM'Ramazan Öz, "Arkadaşın kolunda kargayı görünce şaşırdım. Kargalar insanlara yaklaşmaz, öğrendim ki küçükken almış büyütmüş. Şimdi ben de onu sevdim" diye konuştu.'BİZİM MASKOTUMUZ OLDU'

Emre Kangel de, "Ben yan taraftaki yazıhane de çalışıyorum. Bizimle beraber 'Niyazi'de mesaisini yapıyor. İşimiz bitince yanına geliyoruz, seviyoruz, gezdiriyoruz. Artık bizim maskotumuz oldu" dedi.


Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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