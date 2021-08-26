Bilek Güreşinde Öğrencimiz Esra DEMİR'den Türkiye Şampiyonluğu

10-14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Esma DEMİR 60kg'da sağ kol 1., sol kol 2. olmuştur.

10-14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Esma DEMİR 60kg'da sağ kol 1., sol kol 2. olmuştur. Ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil edecek sporcumuzu kutluyor, başarılar diliyoruz.

Kaynak: Habermetre