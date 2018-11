Bilecikliler Günü'nde 11 Bin 111 Çiçek Toprakla Buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıllardan itibaren gerçekleştirilen ve kentin simgesi haline gelen 11.11 Bilecikliler Günü dolayısıyla 11 bin 111 adet çiçek toprakla buluştu.

Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe önünde gerçekleştirilen etkinlikte Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can'ın yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman ve partililerin katılımıyla hazırlanan çiçekler toprakla buluştu. Belediye Başkanı Nihat Can, güzel ve renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede; Bilecik'i çok sevdiklerini ve bunu her vesile ile dile getirmek ve belirtmek istediklerini kaydetti. Dirilişin şehri Bilecik'i birçok etkinlik ile daima gündemde ve önde tutmak gayretinde olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, şunları kaydetti:

"Bugün bizler ve Bilecik için güzel bir gün. Bugün 11 Kasım 2018 ve saatler 11'i 11 geçiyor. Dolayısıyla bizler de şehrimizi çok seviyoruz ve her vesile ile bunu ortaya koyuyoruz. Bugün de çalışma arkadaşlarımız, partililerimiz ve vatandaşlarımızın katılımı ile güzel ve anlamlı bir etkinliği gerçekleştirdik. Biliyorsunuz belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan Dikey Bahçemizi tamamladık. Buraya dikilen çiçeklerimize bizler de katkı olması ve ilimizin plakası olan 11'i çağrıştırması ile 11 çiçeği de biz diktik. Böylece 11 bin 111 fidanı, bugünün anısına toprakla buluşturmuş olduk. Etkinliğimiz ve hizmetlerimiz şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit ve beraberindekiler de 11.11 Bilecikliler Günü dolayısıyla iyi dilek temennilerini iletti. Etkinlik, Belediye Başkanı Nihat Can'ın konuklarına Dikey Bahçesini gezdirmesi ve fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK