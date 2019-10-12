Bilecik yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı

12.10.2019 22:42

Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDILAR

Bilecik'te silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA