Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Aday Gösterildi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesi kentte heyecanla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi için AK Parti'den 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı açıklamaya geldiğinde 13 Haziran 2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile 21 Haziran 2017 tarihinde Bilecik Valisi olarak atanan Tahir Büyükakın'ı sahneye davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayının Bilecik Valisi Tahir Büyükakın olduğunu söyledi.

Tahir Büyükakın kimdir?

Tahir Büyükakın, 1969 Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dünyaya gelen Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tahir Büyükakın, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doç. kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. 'Makro iktisat' bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını alan Büyükakın 'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor.

2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlık yapan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırlamıştı. Büyükakın, 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2014 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra Genel Sekreter olarak atanmıştı. İyi derece e İngilizce bilen Büyükakın evli ve 3 çocuk babasıdır. - BİLECİK