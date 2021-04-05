Valilik makamını merak eden öğrenciler muradına erdi
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Valilik makamını merak eden öğrenciler muradına erdi

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Valilik makamını merak eden öğrenciler muradına erdi

Bilecik'te valilik makamını hiç görmediklerini ifade eden 2 öğrenci muradına erdi.

Bilecik'te valilik makamını hiç görmediklerini ifade eden 2 öğrenci muradına erdi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kozabirlik İlkokulunu ziyaretinde 3'üncü sınıf öğrencileri Mehmet Fatih Altay ve Ali Kayra Saraçoğlu'nun valilik makamını hiç görmediklerini ifade etmeleri üzerine makamında öğrencileri ağırladı. Öğrencilere Okul Müdürü Hüseyin Çetinkaya ve öğretmen Mesude Kaya da eşlik etti. Vali Şentürk, makam koltuğuna oturan çocuklarla bir süre sohbet etti. Çeşitli hediyeler vererek, makam arabasıyla okullarına gönderen Vali Şentürk, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Çocuklar Altay ve Saraçoğlu ise, unutamayacakları bir gün yaşadıklarını dile getirdi. - BİLECİK

Valilik makamını merak eden öğrenciler muradına erdi
Valilik makamını merak eden öğrenciler muradına erdi
Valilik makamını merak eden öğrenciler muradına erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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