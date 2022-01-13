Bilecik Valisi Kızılkaya, Osmaneli'nde ziyaretlerde bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Osmaneli ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

105 bin metrekare alan üzerine kurulan ve yıllık 60 bin ton atık madeni yağ işleme kapasitesine sahip olan Tayraş "Atık Yağ İleri Dönüşüm Rafinerisi"nde incelemede bulunan Vali Kızılkaya, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin ve ilgililerden bilgi aldı.

Kızılkaya'ya tesis hakkında bilgi veren Afşin, "Atık Yağ İleri Dönüşüm Rafinerisi" ile Avrupa Birliği (AB) ve ulusal mevzuata uygun olarak faydalı kullanım ömrünü tamamlamış madeni yağları işleyerek, yüksek katma değere sahip baz yağları elde ettiklerini söyledi.

Vali Kızılkaya daha sonra Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ve Belediye Başkanı Münür Şahin'le Hisarcık köyünde Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin 22 üyesinin çalıştığı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) alınan destekle kurulan tesisi inceledi. Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik, Vali Kızılkaya'ya tesisteki üretim hakkında bilgi verdi.

Hisarcık ve Adliye köylerindeki sulama göletlerini inceleyen Kızılkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve yetkililerden göletler hakkında bilgi aldı.

Sulama alanlarının geliştirilmesi için gerekli projelerin yürütüldüğünü aktaran Kızılkaya, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan iş adamı Hamza Uzun'un tesislerini ziyaret etti.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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