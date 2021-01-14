Bilecik'ten kısa kısa

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün toplantısı yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Düzgün, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Şişman, Genel Sekreter Doğan Gürkan Akyol ve Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy katıldı.

Kurumlar arasında imzalanan protokolün amacının sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin ve yabancı dil yeteneklerinin artırılması olduğu bildirildi.

Rektör Beydemir'e teşekkür belgesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e teşekkür belgesi verildi.

Rektör Beydemir, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer almış ve büyük bir başarıya imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz